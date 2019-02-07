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В США убеждены, что «Северный поток-2» еще можно остановить

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В США убеждены, что «Северный поток-2» еще можно остановить

Проект газопровода «Северный поток-2» далек от завершения и ввода в эксплуатацию, и у Европы еще есть время на то, чтобы остановить его. Об этом написали послы США в ЕС, Дании и Германии в статье, опубликованной DW.

«Завершение „Северного потока-2“ и импорт большего количества российского газа в Европу способствовали финансированию еще большей российской агрессии на всем континенте», — предостерегают дипломаты.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас недавно заявил, что строительство газопровода уже не остановят даже санкции США, однако в Вашингтоне осудили этот тезис.

«Некоторые проталкивают корыстные рассказы о том, что уже поздно остановить Nord Stream 2. Это просто неправда. Трубопровод далек от завершения и еще дальше от эксплуатации. У Европы все еще есть время урегулировать и остановить трубопровод, но время истекает», — говорится в статье.

Послы отмечают: ЕС должен пересмотреть газовую директиву Третьего энергетического пакета, чтобы законы блока применялись к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами.

«Почему компаниям, не входящим в ЕС, как, например, „Газпром“, разрешается искажать конкуренцию на европейском газовом рынке, придерживаясь более низких стандартов, чем компании ЕС?» — спрашивают американские дипломаты.

Изменения в директивы «принесут пользу всем европейцам, увеличивая прозрачность, укрепляя энергетическую безопасность Европы и улучшая деловую практику европейских поставщиков газа, не входящих в ЕС», считают в США.

Они подчеркивают, что Европейский парламент и Европейская комиссия поддерживают эти изменения, как и большинство стран-членов Европейского совета.

«Но поддержка со стороны Германии и других ключевых стран, таких как Франция, будет иметь решающее значение для принятия этих изменений», — отмечают послы.

«Отказ от Nord Stream 2 будет нелегким, но делать правильно часто непросто. Любые потери, связанные с остановкой проекта, будут погашены за счет энергетической безопасности на всем континенте. Действительно ли Европа хочет увеличить свою зависимость от страны, которая недавно использовала химическое оружие в попытке убить оппонента в Европе? Той, что вторглась и незаконно аннексировала территорию суверенной страны, сбила рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над Украиной, убив 298 невинных мирных жителей? Европейские столицы должны показать, что они солидарны с Украиной и защищают энергетические интересы своих народов», — добавили дипломаты.

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Отметим, что по данным СМИ, Париж планирует поддержать пересмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, запланированного на эту пятницу, 8 февраля.

Источник

Северный поток-2
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