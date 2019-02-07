Венесуэла вошла в число трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории

Инфляция в Венесуэле в январе текущего года составила порядка 2,7 млн процентов по сравнению этим же месяцем 2018 года. Об этом сообщил в четверг в Twitter депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

«В январе 2019 года инфляция составила 191%, а в годовом выражении — 2,7 млн процентов», — написал парламентарий.

Ранее комитет по финансам Национальной ассамблеи сообщал, что рост цен в республике в 2018 году достиг почти 1,7 млн процентов. С таким показателем она вошла в число трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории, отмечали в комитете.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из южноамериканской страны уехали уже более 3 млн человек. Правительство Боливарианской Республики не признает существования в стране гуманитарного кризиса.