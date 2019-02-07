Венесуэла вошла в число трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории

Инфляция в Венесуэле в январе текущего года составила порядка 2,7 млн процентов по сравнению этим же месяцем 2018 года. Об этом сообщил в четверг в Twitter депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
«В январе 2019 года инфляция составила 191%, а в годовом выражении — 2,7 млн процентов», — написал парламентарий.
Ранее комитет по финансам Национальной ассамблеи сообщал, что рост цен в республике в 2018 году достиг почти 1,7 млн процентов. С таким показателем она вошла в число трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории, отмечали в комитете.
Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из южноамериканской страны уехали уже более 3 млн человек. Правительство Боливарианской Республики не признает существования в стране гуманитарного кризиса.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016