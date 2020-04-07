В Венесуэле за первый квартал цены выросли на 145%

Рост цен в Венесуэле за первый квартал текущего года превысил 140%. Такие данные обнародовал в понедельник комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), которую контролируют политические оппоненты президента страны Николаса Мадуро и его правительства.

«Инфляция в марте составила 21,2%, накопленная с начала года — 145,37%», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter парламента.

В годовом выражении рост цен составил 3 365%.

В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2019 году в стране составила 9 585,5%. Вместе с тем, по данным парламентариев, которые самостоятельно готовят отчеты по национальным экономическим показателям с 2017 года из-за нехватки официальной информации, рост цен в прошлом году составил 7 374,4%.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.