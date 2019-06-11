Инфляция в Венесуэле с начала года составила более 900%

Инфляция в Венесуэле с начала года составила 905,6%, в целом годовая — свыше 815%. Об в Twitter написал депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Альварадо.

«Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная — 905,6%, годовая — 815,194%», — заявил депутат.

Анхель Альварадо подчеркнул, что «это продолжает уничтожать зарплату венесуэльца».

Как известно, с января в Венесуэле продолжается политический, а также социально-экономический кризис, вызванный противостоянием между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо — лидером оппозиции и председателем парламента страны, которого большинство западных стран, включая США, признали временным венесуэльским президентом.