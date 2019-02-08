Правительство ФРГ недовольно недопуском на украинские выборы наблюдателей ОБСЕ из РФ

Решение Украины о недопуске российских наблюдателей на президентские выборы не соответствует стандартам ОБСЕ. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«К подготовке свободных, демократических и транспарентных выборов относится возможность участия в наблюдении за выборами. Это стандарт внутри ОБСЕ, и таким образом решение Украины выпадает за рамки этих стандартов, — сказал Зайберт, добавив, что в ФРГ «приняли к сведению решение Украины».
Со своей стороны, представитель МИД ФРГ Райнер Бройль подчеркнул, что власти ФРГ «серьезно относятся к этой теме». «Мы ищем диалога с украинским правительством по этому поводу», — отметил он.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Не соотвтствуєт стандартам ОБСЄ, а окупація цастини територій України й ведення гібридної війни проти України, то це по вашему СООТВЕТСТВУЄТ?