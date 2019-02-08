Правительство ФРГ недовольно недопуском на украинские выборы наблюдателей ОБСЕ из РФ

Решение Украины о недопуске российских наблюдателей на президентские выборы не соответствует стандартам ОБСЕ. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«К подготовке свободных, демократических и транспарентных выборов относится возможность участия в наблюдении за выборами. Это стандарт внутри ОБСЕ, и таким образом решение Украины выпадает за рамки этих стандартов, — сказал Зайберт, добавив, что в ФРГ «приняли к сведению решение Украины».

Со своей стороны, представитель МИД ФРГ Райнер Бройль подчеркнул, что власти ФРГ «серьезно относятся к этой теме». «Мы ищем диалога с украинским правительством по этому поводу», — отметил он.