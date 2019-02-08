Валютная свобода: что Нацбанк разрешил украинцам

Закон «О валюте и валютных операциях» вступил в силу, а вместе с ним заработал и пакет новых валютных правил Нацбанка. С 7 февраля украинцы не только могут обменивать валюту онлайн, но и переводить за рубеж до 50 тыс. евро в год. Бизнесу также повезло: ему упростили экспортно-импортные операции.

Онлайн всему голова

Запуск дистанционного безналичного обмена валют физическими лицами – это лишь одно из десятков послаблений, предусмотренных новыми валютными правилами, которые вступили в силу 7 февраля. Но повышенный информационный ажиотаж вокруг этой темы создал ощущение, что это чуть ли не главная норма, ради которой затевалась вся валютная реформа.

Многие банки поспешили обрадовать своих клиентов возможностью покупки валют онлайн уже с ночи. «С 7 февраля ПриватБанк возобновляет обмен валют в Приват24 и планирует запустить проведение безналичной покупки и продажи иностранной валюты в терминалах самообслуживания», – сообщили в банке. Терминалы будут принимать наличную гривну или иностранную валюту, зачислять деньги на карту/счет клиента, после чего будет проводиться безналичная конвертация средств между личными разновалютными счетами.

Размер валютообменных операций не сможет превысить лимит финансового мониторинга (150 тыс. грн в сутки). После полуночи услуга обмена онлайн уже работала и в приложении Приват24, и в интернет-банкинге Приват24. Обмен валют стартовал от суммы $1, как и у проекта «Монобанк». Курс доллара в Интернете у ПриватБанка оказался такой же, как и в кассах, а евро в Приват24 был дороже на 6 копеек.

Со сбоями при обмене онлайн сталкивались клиенты Универсал Банка, которые пользуются приложением «Монобанк», а также клиенты Альфа-Банка, которые пытались ночью первыми протестировать новую опцию.

У Альфа-Банка минимальные операции стартовали от суммы $10. «Операции купли-продажи валюты будут производиться без комиссии по единому курсу валют, который действует в отделениях банка. Приобретенная валюта моментально доступна клиенту на счете или карте для расчетов, размещения на депозите или снятия наличных», – говорит вице-президент, глава управления электронного бизнеса Альфа-Банка Илья Боровов.

Олег Гороховский, сооснователь проекта «Монобанк», сообщил, что «за ночь до 9:00 клиенты успели попробовать продажу валюты 1500 раз на сумму $170 тыс.». Клиенты ПриватБанка до 11 утра купили в Приват24 свыше $240 тыс. и 55 тыс. евро: средний чек составил $157 и 186 евро, сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Инна Музычук. «В пиковые моменты система проводила 20 операций в секунду», – сказала она.

В ПриватБанке ожидают, что переход украинцев на новый функционал снизит долю анонимных валютообменных операций в банковской системе. Ведь каждая операция онлайн идентифицируется, в отличие от обменных операций в кассе банка, которые сейчас проводятся анонимно. Выигрыш от онлайна получат обе стороны: банки минимизируют риски и затраты, связанные с перевозкой и хранением наличных денег в отделениях, а клиенты экономят время на покупку валюты и избегают потерь от мошенничества незаконных обменных пунктов.

«Мы ожидаем достаточно высокий спрос на услугу с первых дней работы сервиса и переход значительной части клиентов на онлайн-покупку валюты за счет удобства. В то же время в среднесрочной перспективе наличный обмен через кассы банков и обменные пункты все равно будет все еще востребован клиентами, привыкшими оперировать наличной валютой. К тому же снятие иностранной валюты в банкоматах пока не разрешено, поэтому кассы банка являются единственным местом получения наличной валюты», – посетовал Илья Боровов.

О запуске валютообмена онлайн с 7 февраля также заявили в Альтбанке. «Мы активировали функционал обмена валют в мобильном приложении Altbank Private. Теперь при наличии открытых счетов в иностранной валюте в Altbank можно осуществлять покупку, продажу, обмен валюты через мобильное приложение с учетом ограничений, установленных НБУ», – объявили в Альтбанке.

В УкрСиббанке акцентируют внимание на том, что с 7 февраля их клиенты «могут проводить валютообменные операции онлайн по выгодному курсу и без дополнительных комиссий». Кстати, все банки оперируют именно двумя иностранными валютами – доллар США и евро. Об обмене онлайн российского рубля или польского злотого пока никто не объявил. «Итого за сегодня на 18:00 продали $1,1 млн и 228 тыс. евро. Средняя сумма покупки $548, продажи – $147. Максимальная сделка – клиент продал 9400 евро. Работает все 24/7», – сообщил заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса УкрСиббанка Константин Лежнин.

Формально каждый банк должен обеспечить валютообмен клиенту без подтверждающих документов на сумму до 150 тыс. грн (примерно $5,54 тыс.), но каждый банк устанавливает свои лимиты. «Вы можете осуществлять операции обмена валюты через мобильное приложение в течение операционного дня банка с 9:00 до 17:00 с учетом следующих суточных лимитов: покупка валюты – до $1500, продажа и обмен – до $5 тыс. в эквиваленте», – говорят в Альтбанке.

Почему же одни банки позволяют обменивать валюту и ночью, и днем, а другие – только в рабочее время? Вчера, 6 февраля, НБУ срочно внес изменения в свои правила: теперь банки проводят валютообмен на сумму до 150 тыс. грн не в течение операционного дня, а календарного дня. «Это означает, что онлайн-покупка валюты через интернет-банкинги и мобильные приложения доступна для граждан в режиме 24/7», – заявили в НБУ.

Кроме того, НБУ оперативно разрешил проводить операции покупки валюты за кредитные гривневые средства «в незначительном объеме». На практике это означает, что клиент может проводить операции покупки валюты за счет кредитного лимита по своей кредитке. ПриватБанк за такую услугу берет плату в 4% от суммы валютообменной операции.

Некоторые банки обещают запустить услугу позже. Банк Форвард предложит ее клиентам в конце февраля – начале марта. «Функция покупки банком валюты у клиентов будет внедрена во всех информационно-платежных терминалах до конца февраля. Чуть позже – во II квартале – будет внедрена услуга обмена иностранной валюты оnline через интернет- и мобильный банкинг «Ощад 24/7». В дальнейшем с учетом развития сети АТМ с технологией cash-in при наличии спроса на данную услугу банк рассмотрит возможность реализации функционала валютообменных операций также и в банкоматах», – сообщили в Ощадбанке.

Лимит на счастье

Валютообмен онлайн – это не единственное послабление для физлиц. Лимит перевода валюты за пределы Украины по поручению физлиц с текущего счета или без его открытия и без подтверждающих документов (срочные переводы / SWIFT / P2P) в один операционный день при отсутствии признаков дробления повышен с 15 тыс. грн до 150 тыс. грн. «По словам Нацбанка, лимит на перечисление средств физическими лицами будет постепенно повышаться», – говорит начальник управления валютного контроля банка «Глобус» Артем Зайцев. Для перевода свыше 150 тыс. грн валюту придется купить на межбанке на следующий день.

Система выдачи Нацбанком индивидуальных лицензий на осуществление валютных операций заменена регистрацией таких операций банками в системе «Е-лимиты», а размер самого лимита увеличен с $50 тыс. до 50 тыс. евро в год, то есть почти на 15%.

В Ощадбанке рассказали, что переводы физлицами с собственных счетов в Украине инвестиций за границу, переводы на свои счета за границей и другие операции, например, в рамках выполнения обязательств перед нерезидентом по договору страхования жизни, будут проводиться исключительно в рамках «Е-лимитов». «Сумма лимита распространяется на все транзакции физического лица в течение календарного года по вышеуказанным видам валютных операций через все уполномоченные банки», – подчеркнули в Ощадбанке.

С введением системы Е-лимитов процесс инвестирования упростится. Во-первых, пакет документов для осуществления инвестиции сведется к идентификации клиента (паспорт, ИНН) и предоставлению документов, подтверждающих происхождение средств и параметры операции. Во-вторых, срок рассмотрения заявки уменьшится в 30 календарных дней, которые были предусмотрены для получения индивидуальной лицензии, до нескольких рабочих дней. В-третьих, отпадет необходимость передачи пакета документов в НБУ – вся информация будет передана обслуживающим банком через систему АИС «Е-лимиты».

«Для перечисления средств клиент подает заявку на проведение этой операции вместе с пакетом документов в банк, где у него открыт текущий счет. Банк делает запрос через электронную систему НБУ АИС «Е-лимиты» для проверки лимита клиента и дальнейшего внесения информации о его валютной операции в систему. В заявке указывается стандартная идентификационная информация о клиенте, а также параметры операции: сумма, валюта, цель операции и информация о получателе. Соответственно в системе АИС «Е-лимиты» будет консолидирована вся информация о валютных операциях резидентов, подпадающих под е-лимитирование, независимо от того, через какой банк клиент осуществлял ранее свои валютные операции. Если лимит позволяет/не позволяет проведение операции, НБУ уведомляет об этом банк посредством АИС «Е-лимиты». Банк уведомляет об этом клиента. В случае положительного ответа банк осуществляет перевод», – рассказала казначей Банка Форвард Наталья Шишацкая.

При этом в законодательстве закреплено право физических и юридических лиц – резидентов Украины открывать текущие счета в банках за рубежом.

Деловой подход

Предприниматели получат даже больше бонусов от новых валютных правил, чем население. «Новое регулирование предусматривает ряд послаблений на валютном рынке, которые облегчат ведение бизнеса в Украине», – уверяют в ПриватБанке.

Изменятся правила для субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Предельный срок расчетов по экспортно-импортным операциям клиентов увеличен со 180 до 365 дней. Хотя по операциям, расчеты по которым должны были состояться до 6 февраля, но не прошли, применяется срок 180 дней. Нарушение этого срока чревато ежедневной пеней в размере 0,3% от суммы непоступивших средств. При этом отменена специальная санкция за нарушение расчетов по внешнеэкономическим операциям в виде временного приостановления ВЭД.

Предельный срок расчетов не будет применяться к операциям на незначительную сумму (до 150 тыс. грн в день), но лишь при условии отсутствия искусственного дробления операции. Также разрешены расчеты валютной платежной картой по одному договору ВЭД до 150 тыс. грн за один операционный день.

Это избавит малый и средний бизнес от необходимости предоставлять в банк документы, которые подтверждают наличие обязательств перед нерезидентами, если сумма платежа за границу (или сумма покупки валюты для такого платежа) не превышает 150 тыс. грн. «Важным изменением мы считаем отмену обязательного надзора по операциям в валюте на сумму, не превышающую эквивалент 150 тыс. грн. Это существенно снизит нагрузку по сбору документов и информации по операциям как для банков, так и для клиентов», – считает Артем Зайцев.

Отменено требование покупки иностранной валюты по поручению юрлица с целью оплаты контракта ВЭД в режиме «Т+1». То есть импортерам не придется ждать лишний день и заранее резервировать гривну для покупки валюты.

Запрещена оплата наличной валютой по экспортно-импортным договорам. Ранее такой расчет нерезидент проводил до $10 тыс. по одному экспортному контракту.

Новые возможности

Юридические лица – нерезиденты получили право открывать текущие счета в украинских банках и проводить через них валютные операции, в том числе инвестиционные операции и операции, связанные с обслуживанием кредитов от нерезидентов. В сфере осуществления валютных операций нерезиденты наделяются теми же правами, что и резиденты. «Расчеты по экспортно-импортным операциям могут осуществляться на счета / со счетов нерезидентов, открытых за границей, и на текущие счета нерезидентов в банках Украины, но механизм открытия таких счетов пока четко не прописан», – говорит начальник управления валютного контроля Банка Кредит Днепр Александр Москаленко.

Клиент получил право продавать иностранную валюту или банковские металлы в любом уполномоченном банке, независимо от наличия текущих счетов в иностранной валюте или банковских металлах, открытых в этом банке. Увеличивается лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн за один операционный день. Но для юрлиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов, нет таких ограничений.

Разрешается покупать или продавать иностранную валюту на условиях «форвард» для хеджирования риска изменения курса по операциям экспорта/импорта товаров, а также по кредитам и займам от нерезидентов. Введен лимит в 7 млн евро в месяц (раньше было $7 млн) для выплаты нерезиденту дивидендов, полученных от инвестиционной деятельности, и лимит в 50 млн евро для вывода инвестиций. Уже с 7 февраля разрешена репатриация дивидендов за 2018 год, тогда как в последние годы НБУ объявлял старт вывода валюты в середине лета.

Инвестиции разрешены не только в валюте 1-й группы Классификатора, например, в долларах США и евро, но и во 2-й группе, например, в российских рублях, а также в гривне. Нерезиденты смогут кредитовать украинские компании не только в иностранной валюте, но и в гривне. Отменено ограничение по максимальной процентной ставке по таким кредитам. Не потребуется больше регистрировать в НБУ кредиты от нерезидентов.

«Для клиентов – юрлиц отменяется выдача НБУ индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины по отдельным валютным операциям и вводятся «Е-лимиты» в размере до 2 млн евро на проведение отдельных валютных операций в течение календарного года, – говорят в Ощадбанке. – К таким операциям относятся осуществление инвестиций за границу, перечисление на собственные счета за пределами Украины, предоставление кредитов нерезидентам. Их проведение доступно уже с 7 февраля».

Отдельно НБУ уточнил, что если бизнес хочет перевести 2 млн евро на свой депозитный счет за рубежом, то может это сделать исключительно за счет собственной валюты, а не купленной на межбанке.

НБУ сохранил ограничения для банков по покупке еврооблигаций Украины. «В то же время для противодействия непродуктивному оттоку капитала Национальный банк запретил бизнесу и населению переводить средства с целью предоставления кредитов, осуществления инвестиций или размещения на банковских счетах в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте (сейчас это только Россия. – Ред.), офшорных зонах и странах, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации FATF», – подчеркнули в НБУ.

Только с 1 марта снизится лимит обязательной продажи валютной выручки – с 50% до 30%. Пока что не изменились правила использования наличной иностранной валюты в заграничных командировках. Сумма наличной иностранной валюты, которую физлица могут перевозить через границу без письменного декларирования, осталась на уровне 10 тыс. евро. Покупка валюты за гривневый кредит для расчетов по контрактам ВЭД по-прежнему запрещена.

Переслать валюту внутри страны нельзя: банкам придется валютный перевод физлица сначала продать по курсу «покупки», а потом конвертировать гривну обратно по курсу «продажи», что чревато курсовыми потерями. Разрешено переводить валюту по Украине на текущий счет лишь в пользу родственников.

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