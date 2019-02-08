Немецкий производитель цемента уходит из Украины

Второй по величине производитель цемента в мире HeidelbergCement AG продает свои активы в Украине. Об этом сообщают сразу несколько источников на рынке, передает «Интерфакс-Украина».

«Сделка должна состояться в марте-апреле текущего года. Покупателем выступит украинская инвестиционная группа Concorde Capital», — сообщил один из источников.

В «ХайдельбергЦемент Украина», объединяющем украинские цементные заводы HeidelbergCement, пока что официально не прокомментировали эту сделку.

Компания HeidelbergCement работает в Украине с 2001 года. Она владеет тремя украинскими цементными заводами — «Криворожским», «Каменским» и «Амвросиевским».

HeidelbergCement является лидером по производству заполнителей и одним из мировых лидеров производства цемента, бетона и других стройматериалов.