Немецкий производитель цемента уходит из Украины

Второй по величине производитель цемента в мире HeidelbergCement AG продает свои активы в Украине. Об этом сообщают сразу несколько источников на рынке, передает «Интерфакс-Украина».
«Сделка должна состояться в марте-апреле текущего года. Покупателем выступит украинская инвестиционная группа Concorde Capital», — сообщил один из источников.
В «ХайдельбергЦемент Украина», объединяющем украинские цементные заводы HeidelbergCement, пока что официально не прокомментировали эту сделку.
Компания HeidelbergCement работает в Украине с 2001 года. Она владеет тремя украинскими цементными заводами — «Криворожским», «Каменским» и «Амвросиевским».
HeidelbergCement является лидером по производству заполнителей и одним из мировых лидеров производства цемента, бетона и других стройматериалов.
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