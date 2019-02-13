Правительство утвердило гособоронзаказ на 2019 год

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил гособоронзаказ (ГОЗ) на 2019 год, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в оборонном секторе.
«Сегодня правительством утвержден гособоронзаказ на 2019 год, параметры коррелируются с прогнозными», — сказал собеседник агентства.
Согласно озвученным в декабре 2018 года прогнозным оценкам Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), объем ГОЗ на 2019 год может составить порядка 25 млрд грн. Это на 19% больше в сравнении с параметрами ГОЗ на 2018 год, который, по данным ведомства составил 21 млрд грн.
Как прогнозировали в МЭРТ, госфинансирование потребностей развития мощностей ОПК в 2019 году останется «на уровне 2018 года».
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