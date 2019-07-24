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Кабмин внес изменения в порядок формирования оборонного заказа

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Кабмин внес изменения в порядок формирования оборонного заказа

Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в Порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществления контроля за его выполнением. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, постановлением предусматривается, что Министерство обороны готовит проект основных показателей оборонного заказа, о чем информирует комитет Верховной рады Украины, к предмету ведения которого относится вопрос национальной безопасности и обороны.

Определяется, что проект основных показателей оборонного заказа согласовывается с Минфином и Минюстом и направляется для одобрения в Совет национальной безопасности и обороны. После одобрения СНБО проект подается уполномоченным органом в установленном порядке Кабмину. Правительство в свою очередь принимает решение об утверждении основных показателей оборонного заказа, которое согласовывается с комитетом ВР по вопросам нацбезопасности.

Согласно документу, основные показатели оборонного заказа, согласованные комитетом ВР по вопросам нацбезопасности, Кабмин доводит до государственных заказчиков, уполномоченного органа, Минфина, Государственного казначейства и других заинтересованных центральных органов исполнительной власти.

Кабмин осуществляет корректировку основных показателей оборонного заказа по согласованию с комитетом Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Напомним, в начале июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в следующем фискальном году количество засекреченных позиций в государственном оборонном заказе будет существенно сокращено.

Кабмин, гособоронзаказ
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Среда, 24 июля 2019
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