Гриф «секретно» с гособоронзаказа Украины могут снять уже в 2020 году

Заместитель секретаря СНБО, глава межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортному контролю при Совбезе Сергей Кривонос заявляет о возможности снятия грифа «секретно» с гособоронзаказа (ГОЗ) Украины уже в 2020 году.

Отвечая на вопрос о перспективах повышения прозрачности ГОЗ Украины и снятия с него грифа «секретно» в ходе встречи с участниками боевых действий, волонтерами и общественными организациями в субботу в Киеве, замсекретаря Собвеза отметил, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался в органах власти.

«Я думаю, что со следующего года секретность (с ГОЗ) будет снята», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По словам Кривоноса, снятие грифа «секретно» с действующего ГОЗ (на 2017-2019 годы- Ред. «не имеет смысла». «А на следующий — реально», — сказал он.

Замсекретаря СНБО также уточнил, что данные планы уже проговаривались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.

По данным источников «Интерфакс-Украина» в оборонном секторе, готовящееся совершенствование действующей системы ГОЗ, включая систему импорта вооружений и военной техники (ВВТ), призвано исключить осложняющие процесс полноценного перевооружения риски закупок по ГОЗ не отвечающих требованиям современного ведения боя ВВТ устаревшей номенклатуры.

По оценкам участников оборонного рынка Украины, действующая система принятия решений о включении в ГОЗ той или иной номенклатуры ВВТ, включая закупки по импорту, обременена бизнес- интересами и коррупционными рисками.