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В МИД прокомментировали решение ЕС по «Северному потоку-2»

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В МИД прокомментировали решение ЕС по «Северному потоку-2»

Согласование в ЕС поправок в газовую директиву устанавливает правовые рамки функционирования Nord Stream 2 по нормам ЕС, однако не снимает риски в сфере безопасности и может сделать поведение РФ еще более агрессивным. Об этом написала в Facebok заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Елена Зеркаль.

"Первое и главное - на газопроводы из третьих стран, в том числе на Северный поток-2, будет распространено право ЕС. Это было и остается ключевым положением предложенных изменений. Именно ему противились Германия, Австрия и ряд других государств-членов. И они же наконец согласились с этим ... Однако львиная доля изменений касается того, как обеспечить это соответствие требованиям законодательства ЕС для газопроводов, которые начинаются в другой юрисдикции, то есть за пределами ЕС", - отметила Зеркаль.

Она пояснила, что директива определяет, как оператор газопровода и регулятор должны действовать, чтобы обеспечить соответствие "Северного потока-2" требованиям энергетического права ЕС. В частности, регулятор государства-члена может консультироваться с органами власти России, откуда происходит "Северный поток-2", и только в виде исключения Германия может получить разрешение заключить межправительственное соглашение с РФ.

Зеркаль акцентировала, что речь здесь идет только и исключительно о регулировании экономических аспектов работы газопровода. "Государства и дальше решают самостоятельно все другие вопросы, касающиеся "Северного потока-2". Например, вопросы защиты окружающей среды или безопасности. Это особенно важно для Дании, которой еще предстоит принять решение - разрешать или запрещать строительство "Северного потока-2"в своих территориальных водах. И Дания имеет достаточно аргументов для того, чтобы отказать", - отметила замминистра.

Она также акцентировала, что в рамках триалога было решено, как Комиссия может обеспечить эффективный контроль за соблюдением права ЕС газопроводами, происходящими из третьих стран.

"Итак, мы имеем правовые рамки, в которых функционирование "Северного потока-2" возможно только при условии его соответствия нормам права ЕС. Это то, чего требовала Украина. Мы постоянно подчеркивали, что "Северный поток-2" не должен иметь конкурентное преимущество от того, что может не соблюдать права ЕС. Следующая задача - обеспечить имплементацию этих изменений", - подчеркнула Зеркаль.

В то же время она отметила, что принятие этих изменений само по себе не снимает рисков в сфере безопасности "Северного потока-2". В этом контексте дипломат напомнила об очень агрессивной реакции со стороны РФ на попытки регулировать "Северный поток-2" до того, что «достроим Северный поток и разберемся с Украиной».

"Есть риск того, что распространение требований ЕС на "Северный поток-2" сделает поведение РФ еще более агрессивным. Это требует усиления давления на Россию, включая возможные санкции", - считает Зеркаль.

В завершение она отметила, что французско-немецкий консенсус относительно изменений в директивы многие восприняли как предательство, хотя на самом деле это шаг к новому консенсусу в ЕС в целом, что "Северный поток-2" не имеет политических привилегий и должен быть строго оценен со всех сторон - регуляторной, экономической и, конечно, в сфере безопасности.

"Это важный сдвиг, который учитывает и наши интересы. Он только приобретает свои очертания, и ни один из рисков не устранен. Но это означает, что наша позиция становится сильнее", - резюмировала заместитель министра.

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Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в ночь на среду в Страсбурге согласовали проект поправок в газовую директиву ЕС, согласно которым газопровод "Северный поток-2", а также все ГТС из третьих стран, которые заходят на территорию Евросоюза, должны работать по законодательству и правилам Сообщества.

МИД, Северный поток-2
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