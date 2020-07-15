Украина отреагировала на позицию США по «Северному потоку – 2»

Украина поддерживает решения США, направленные на остановку строительства газопровода «Северный поток-2», говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Twitter в среду вечером.

«Украина решительно приветствует твердую позицию США, которая не позволяет России геополитически расколоть Европу и подорвать энергетическую безопасность как Украины, так и Европы. Мы приветствуем дальнейшие меры США, направленные на то, чтобы остановить управляемый Россией проект „Северный поток — 2“, завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы», — говорится в сообщении.

В МИД также отмечают, что «Украина как надежный транзитный партнер рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС в целях укрепления энергетической безопасности региона в наших общих интересах».

Как сообщалось, власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток 2».

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против «Северного потока 2». В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.