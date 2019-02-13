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The Guardian будет писать Kyiv вместо Kiev, МАУ отказалась

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The Guardian будет писать Kyiv вместо Kiev, МАУ отказалась

Британское издание The Guardian отныне будет писать в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском — Kyiv. Соответствующие изменения были внесены в стилистический справочник издания.

Слово Kyiv будут использовать и журналисты издания Observer, которое входит в одну медиагруппу с The Guardian.

Читатели в Twitter довольно часто указывали изданию на необходимость использования слова Kyiv, ведь именно так оно правильно переводится с украинского языка.

«Это свершилось. Обновление стилистического справочника: Kyiv вместо Kiev (кроме „котлеты по-киевски“)», — написал в Twitter журналист издания Шон Уокер.

Он также отметил, что на этом фоне, возможно, изданию стоит рассмотреть применение варианта Odesa.

Отметим, что ранее международный лондонский аэропорт Лутон ввел употребление названия столицы Украины в соответствии с новым правописанием на английском — Kyiv.

В то же время авиакомпания МАУ отказалась исправить название города на Kyiv и продолжает использовать вариант Kiev.

Об этом стало известно из сообщения в официальном Twitter-аккаунте компании в ответ на призыв пользовательницы Twitter употреблять именно название Kyiv. В МАУ пояснили, что используют Kiev, поскольку именно такова официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

«Мы используем именно этот вариант, чтобы не путать иностранных пассажиров. Пока официальная транслитерация IATA — Kiev, мы не используем других вариантов написания города на английском», — говорится в сообщении компании в Twitter.

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Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы — #KyivNotKiev.

МАУ, The Guardian, Kyiv
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