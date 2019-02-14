В Конгресс США внесли новые беспрецедентно жесткие санкции против России

Пятеро американских сенаторов — демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер — 13 февраля внесли в конгресс законопроект об ужесточении санкций против России.
Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) образца 2019 года представляет собой еще более жесткую версию законопроекта Менендеса–Грэма, впервые обнародованного в августе 2018 года. Ту законодательную инициативу назвали проектом «санкций из ада» (bill from hell). Публикация DASKA в конце лета вызвала панику на российском рынке: рубль в августе упал более чем на 10%.
В версии «DASKA 1.0» было две основных угрозы: санкции против нового суверенного долга России и блокировка операций российских госбанков. Теперь сенаторы пошли дальше, они предлагают:
Как и в предыдущей версии, в DASKA 2.0 сохраняются санкции против российского госдолга и кибернетического сектора.
Отдельным блоком в законопроекте идут санкции за агрессию России в Украине:
Кроме того в законопроекте есть:
Перспективы принятия документа не ясны. Очевидно, что демократы — авторы законопроекта идут на сознательную конфронтацию с президентом Дональдом Трампом. «Паралич президента Трампа перед лицом агрессии Кремля довел конгресс до точки кипения», — сказал Менендес. По его словам, конгресс «защитит наши институты, союзников и ценности, даже если президент не захочет этого делать».
Предыдущая версия законопроекта не прошла через конгресс. У новой версии шансов, возможно, больше, так как все больше сенаторов хотят дать более жесткий ответ Москве, отмечает Reuters.
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