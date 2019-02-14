В Конгресс США внесли новые беспрецедентно жесткие санкции против России

Пятеро американских сенаторов — демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер — 13 февраля внесли в конгресс законопроект об ужесточении санкций против России.

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) образца 2019 года представляет собой еще более жесткую версию законопроекта Менендеса–Грэма, впервые обнародованного в августе 2018 года. Ту законодательную инициативу назвали проектом «санкций из ада» (bill from hell). Публикация DASKA в конце лета вызвала панику на российском рынке: рубль в августе упал более чем на 10%.

В версии «DASKA 1.0» было две основных угрозы: санкции против нового суверенного долга России и блокировка операций российских госбанков. Теперь сенаторы пошли дальше, они предлагают:

санкции против российских банков, которые поддерживают попытки России подорвать демократические институты в других странах;

санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России (например, у ЛУКОЙЛа есть проект по производству СПГ в Камеруне);

санкции против политических деятелей, «олигархов» и членов их семей, которые «способствуют противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

Как и в предыдущей версии, в DASKA 2.0 сохраняются санкции против российского госдолга и кибернетического сектора.

Отдельным блоком в законопроекте идут санкции за агрессию России в Украине:

санкции против агентов ФСБ, которые замешаны в нападении на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 года;

санкции против российского судостроительного сектора в случае, если Россия нарушит свободу навигации в Керченском проливе или где-либо еще;

санкции за поддержку проектов по разработке нефтяных ресурсов в России и против российских нефтяных проектов за рубежом.

Кроме того в законопроекте есть:

положение о поддержке НАТО, запрещающее президенту США выход из Североатлантического альянса без согласия сената США;

пункт, требующий от Госдепартамента США определить, заслуживает ли Россия статуса государства — спонсора терроризма;

требование к страховщикам недвижимости предоставлять информацию о бенефициарах компаний, покупающих дорогостоящую жилую недвижимость в США;

доклад о богатстве и активах Владимира Путина;

доклад об убийстве Бориса Немцова.

Перспективы принятия документа не ясны. Очевидно, что демократы — авторы законопроекта идут на сознательную конфронтацию с президентом Дональдом Трампом. «Паралич президента Трампа перед лицом агрессии Кремля довел конгресс до точки кипения», — сказал Менендес. По его словам, конгресс «защитит наши институты, союзников и ценности, даже если президент не захочет этого делать».

Предыдущая версия законопроекта не прошла через конгресс. У новой версии шансов, возможно, больше, так как все больше сенаторов хотят дать более жесткий ответ Москве, отмечает Reuters.