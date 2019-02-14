Наместника Десятинного монастыря УПЦ депортировали в США под дулами автоматов

В аэропорту Борисполь вчера был задержан наместник Десятинного монастыря УПЦ архимандрит Гедеон (Харон), который рассказал в Конгрессе США о нападениях радикалов на храмы и притеснениях верующих. Позже у его изъяли паспорт и депортировали в США под дулами автоматов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Владыку депортировали в США! Вели к самолёту вооружённые автоматчики как преступника!», — написано на его странице.

До этого его пресс-секретарь протодиакон Антоний сообщал, что их задержали в аэропорту Борисполя и владыку депортируют.

«Куда? — Неизвестно. Так как он является гражданином Украины. Родился он в Украине. На данный момент он лишен гражданства. И куда депортируют — просто непонятно. Сейчас, к сожалению, задержали. Просим всех о молитвах», — обратился протодиакон Антоний.

Епископ УПЦ Гедеон, наместник Десятинного монастыря столицы, 5 февраля, по приглашению властей Соединённых Штатов Америки посетил конгресс США. Епископ провел рабочую встречу с конгрессменами правительства. В ходе встречи епископ Гедеон осветил ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, а также рассказал о нападениях на храмы УПЦ, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций.

Как сообщает Центр информации УПЦ, депортация произошла накануне заседания Верховного Суда по иску Гедеона о признании недействительным обращения парламента к Патриарху Варфоломею о получении Томоса.