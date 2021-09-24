В конгрессе США одобрили новые санкции против России

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается с 1 октября), который предусматривает ужесточение санкций против России.
За инициативу выступили 316 членов, против проголосовали 113.
В бюджет включена поправка, которая запрещает гражданам США проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В список в том числе вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Перечень предложили соратники оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов, они его передали представителям Евросоюза и США.
Помимо этого, проект оборонного бюджета предусматривает новые санкции против «Северного потока-2». Если он будет принят, президент США будет обязан не позже чем через 15 дней после вступления инициативы в силу ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству «Северного потока-2».
Перечисленные поправки в силу не вступили. Сначала свой вариант проекта оборонного бюджета должен одобрить сенат США. Затем детали двух проектов согласуют, и обе палаты вновь проголосуют за документ, после чего он отправится на подпись президенту.
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