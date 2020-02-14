У Зеленского опровергли его встречу с Патрушевым

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не встречался и не разговаривал с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

В этом заверила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии на Facebook относительно расследования программы «Схемы: коррупция в деталях»

«Единственное, что было не сложно в сюжете программы „Схемы“ — это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили», — отметила она.

В то же время пресс-секретарь главы государства подчеркнула, что «сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал ».

«Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником», — убеждена Мендель.

Напомним, 5 января Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский вместе с семьей прибыл в Оман рейсовым самолетом за собственные средства. Отмечалось, что поездка была частной.

13 февраля обнародовано расследование программы «Схемы: коррупция в деталях», согласно которому чартерный самолет, на котором Зеленский 8 января срочно возвращался из столицы Омана Маската в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы, согласно «информации из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов ». На этом самолете, по данным журналистов, в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что расследование является ложью, не имеет никакого объективного утверждения и не подкреплено фактами.