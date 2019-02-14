Bellingcat назвала имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, вероятного сотрудника ГРУ «Сергея Федотова». По данным журналистов, его зовут Денис Сергеев. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.
«После четырех месяцев совместного расследования с нашими партнерами-расследователями The Insider (Россия) и Respect (Чехия), Bellingcat может теперь раскрыть истинную личность и предысторию этого офицера ГРУ, который действовал на международном уровне под псевдонимом Сергей Вячеславович Федотов. Этот человек — Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военной-дипломатической академии РФ», — говорится в расследовании.
Как отмечается, в течение последних двух месяцев российские власти начали удаление любых публичных записей о существовании Дениса Сергеева, а также Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, двух основных подозреваемых в отравлении Скрипалей. Эти беспрецедентные действия не могли быть сделаны без прямого участия Кремля и придают дополнительную достоверность утверждению правительства Великобритании по поводу того, что операция по отравлению Скрипаля была скоординирована на государственном уровне.
Ранее британская пресса писала, что офицер военной разведки РФ — под вымышленным именем Сергей Федотов — прибыл в Великобританию в тот же день, что и двое других агентов, совершивших покушение на Скрипаля.
Федотов должен был лететь тем же рейсом, что и Петров с Бошировим, однако перед вылетом он отменил свою регистрацию.
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