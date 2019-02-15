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В электромобилях Tesla появились «режим собаки» и «режим часового»

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В электромобилях Tesla появились «режим собаки» и «режим часового»

В выпускаемых компанией Tesla электромобилях появились две новые опции в программном обеспечении — «режим собаки» и «режим часового». Об этом сообщили представители фирмы, разместив на ее официальной странице в Twitter видеоролик, демонстрирующий работу данных опций.

«Режим собаки» позволяет оставлять домашних питомцев в запертой машине, не опасаясь, что они умрут от удушья и высокой температуры. Для этого владельцу нужно нажать на сенсорном дисплее приборной панели электромобиля соответствующую кнопку. На экране появятся надписи: «Мой хозяин скоро вернется» и «70 градусов по Фаренгейту (21,1 градуса по Цельсию — Ред.)». Одновременно включится кондиционер.

Основатель компании — предприниматель Илон Маск пообещал внедрить «режим собаки» в октябре прошлого года в ответ на просьбу одного из подписчиков на его Twitter.

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Кроме того, у электромобиля усовершенствована противоугонная система. «Режим часового» предполагает отслеживание ситуации вокруг машины с помощью видеокамер. Бортовой компьютер будет фиксировать любого, кто слишком близко подойдет к припаркованному автомобилю. Оповещение об этом автоматически отсылается на мобильное устройство владельца.

При попытке проникновения в машину аудиосистема Tesla будет включать классическую музыку на максимальную громкость.

Tesla
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