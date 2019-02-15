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Facebook могут оштрафовать на несколько миллиардов долларов

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Facebook могут оштрафовать на несколько миллиардов долларов

Размер штрафа, который американская Федеральная комиссия по торговле (ФКТ), проводящая расследование в отношении компании Facebook в связи с передачей личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях, может взыскать с соцсети, вероятно, превысит несколько миллиардов долларов. Об этом сообщила в ночь на пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров.

ФКС, а также еще несколько ведомств США, включая Минюст, ФБР и Комиссию по ценным бумагам и биржам, в прошлом году начали расследование в отношении Facebook. Они изучают последствия передачи соцсетью личных данных около 87 млн пользователей британской компании Cambridge Analytica. В январе The Washington Post сообщила о том, что сумма штрафа за передачу личных данных пользователей может превысить $22,5 млн в связи с тем, что такую сумму пришлось выплатить корпорации Google в 2012 году за введение пользователей в заблуждение относительно практик отображения адресной рекламы в интернет-браузере Safari, однако конкретное решение о назначении штрафа вынесено не было.

Источники The Washington Post все еще не располагают информацией о точном размере взыскания, однако отмечают, что оно может составить несколько миллиардов долларов и стать крупнейшим за всю историю штрафов ФКТ в отношении технологических компаний.

В Facebook подтвердили проведение переговоров с Федеральной комиссией по торговле, однако не предоставили никаких дополнительных сведений об их ходе. ФКТ, в свою очередь, отказалась от комментариев по поводу данного дела.

В марте прошлого года газета The New York Times сообщила, что ныне уже закрытой компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как признали представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, но в итоге выяснилось, что удалена была далеко не вся информация.

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Основателю и главе Facebook Марку Цукербергу после этого пришлось выступить на слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил законодателей, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.

Facebook, Cambridge Analytica
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