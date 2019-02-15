Вакарчук рассказал, за кого стоит голосовать

Певец Святослав Вакарчук на выборах президента будет выбирать среди тех кандидатов, которые во время предвыборной кампании выполнят три условия. Об этом он написал в Facebook.
«Не планирую поддерживать ни одного из них (кандидатов — ред.), но как сознательный гражданин, свой выбор обязательно сделаю. Для того чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия», — написал певец.
Так, по мнению Вакарчука, кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера.
Кроме того, кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды — будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.
Третье условие — кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом.
«Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует», — убежден Вакарчук.
Он предложил всем избирателям использовать эти три условия при выборе кандидата в президенты.
«Сделаем свой выбор ответственно!», — подытожил Вакарчук.
Напомним, что сам Святослав Вакарчук отказался от участия в президентских выборах.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016