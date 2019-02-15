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Вакарчук рассказал, за кого стоит голосовать

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Вакарчук рассказал, за кого стоит голосовать

Певец Святослав Вакарчук на выборах президента будет выбирать среди тех кандидатов, которые во время предвыборной кампании выполнят три условия. Об этом он написал в Facebook.

«Не планирую поддерживать ни одного из них (кандидатов — ред.), но как сознательный гражданин, свой выбор обязательно сделаю. Для того чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия», — написал певец.

Так, по мнению Вакарчука, кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера.

Кроме того, кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды — будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.

Третье условие — кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом.

«Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует», — убежден Вакарчук.

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Он предложил всем избирателям использовать эти три условия при выборе кандидата в президенты.

«Сделаем свой выбор ответственно!», — подытожил Вакарчук.

Напомним, что сам Святослав Вакарчук отказался от участия в президентских выборах.

Святослав Вакарчук, Выборы-2019
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