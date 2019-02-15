Украинцы могут теперь въехать без визы в еще одну страну

Уругвай с 15 февраля ввел безвизовый режим для граждан Украины. Об этом сообщило в пятницу посольство Украины в Аргентине, которое также выполняет функции посольства в Уругвае.
«Разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней», — сообщили в посольстве. Дипломаты добавили, что срок может быть продлен на новый срок в 90 дней.
Для безвизовой поездки в Уругвай необходимо иметь действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверение личности на возвращение в Украину (в случае потери за границей паспорта и возвращения в Украину).
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