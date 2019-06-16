Аргентина и Уругвай остались без электричества

Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.

По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром.

Издание El Pais со ссылкой на свои источники добавляет, что энергосбой также затронул юг Бразилии и несколько городов в Чили.

В Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.