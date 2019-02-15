ЕС введет санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе

ЕС согласовал санкции в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов представителей страны ЕС при центральных органах содружества.

Источник не сообщил имена лиц, в отношении которых предполагается ввести санкции.

Об ограничительных мерах может быть объявлено на встрече министров иностранных дел стран ЕС 18 февраля в Брюсселе.

При этом имена людей, попадающих под санкции, в понедельник могут не быть обнародованы, так как подготовительные правовые процедуры к тому времени, возможно, не удастся завершить.

ЕС не намерен вводить санкции против российских компаний в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщил источник агентства.