Yanair начнет летать из Одессы в Ереван

Авиакомпания YanAir Airlines открывает собственные рейсы из Одессы в Ереван. Об этом сообщается в Facebook Международного аэропорта «Одесса».
«С 20 мая украинская авиакомпания Yanair Airlines стартует с новым летним расписанием, запуская рейс по маршруту Одесса-Ереван-Одесса», — говорится в сообщении.
Вылеты в столицу Армении будут по понедельникам в 09:00. Рейсы будут осуществлять самолеты Boeing 737-400. Из Еревана рейс запланирован в 13:30 по местному времени.
В сообщении уточняется, что билеты можно приобрести во всех туристических агентствах Одессы, а также на официальном сайте авиакомпании — yanair.ua.
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