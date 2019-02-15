Yanair начнет летать из Одессы в Ереван

Авиакомпания YanAir Airlines открывает собственные рейсы из Одессы в Ереван. Об этом сообщается в Facebook Международного аэропорта «Одесса».

«С 20 мая украинская авиакомпания Yanair Airlines стартует с новым летним расписанием, запуская рейс по маршруту Одесса-Ереван-Одесса», — говорится в сообщении.

Вылеты в столицу Армении будут по понедельникам в 09:00. Рейсы будут осуществлять самолеты Boeing 737-400. Из Еревана рейс запланирован в 13:30 по местному времени.

В сообщении уточняется, что билеты можно приобрести во всех туристических агентствах Одессы, а также на официальном сайте авиакомпании — yanair.ua.