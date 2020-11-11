В Ереване протесты и задержания – оппозиция формирует «Комитет национального спасения»

Семнадцать оппозиционных партий Армении приняли решение создать «Комитет национального спасения» и потребовали формирования временного правительства. Об этом в среду в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

«Мы сегодня создаем „Комитет национального спасения“. Никол Пашинян должен уйти в отставку, после этого сформируем временное правительство», — заявил политик, которого цитирует ТАСС.

Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так как они возмущены подписанием трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

Возле здания оперного театра произошли столкновения протестующих с полицией. По неподтвержденным данным, пострадал один полицейский. Силовики задержали несколько десятков человек, в том числе лидера самой крупной оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно его условиям, Армения должна передать Азербайджану значительную территорию в Карабахе.