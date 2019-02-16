Меркель признала, что ситуация на Донбассе далека от урегулирования

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель констатирует, что ситуация на Донбассе далека от урегулирования.
«Мы пока далеки от урегулирования. Мы обязательно должны укрепить наши усилия», — сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает Интерфакс-Украина.
Ангела Меркель добавила, что ФРГ поддерживает санкции в отношении России и Минские соглашения.
«В ответ на события в Украине в 2014 году в Уэльсе мы заявили, что не только борьба с терроризмом, но и коллективная оборона в рамках НАТО для нас в приоритете», — напомнила она.
При этом канцлер указала, что НАТО сможет достичь своих целей, если будет оперировать концепцией сетевой безопасности, добавив, что «чисто военные подходы не работают при решении многих конфликтов».
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., що віджимає батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.