С 1 марта в Украине существенно вырастут пенсии

Размер пенсий в Украине в результате их осовременивания с 1 марта увеличится на 17-20%, сообщил вице-премьер Павел Розенко.

В эфире «5 канала» он пояснил, что, начиная с этого года, перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме. «Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан», — цитирует вице-премьера сайт правительства.

Розенко напомнил, что последнее осовременивание пенсий произошло в октябре 2017 года.

«Но нужно вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий», — указал он.

По словам вице-премьера, в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий. «Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть», — сказал он.

Напомним, что 31 марта в Украине пройдут президентские выборы.