Последняя авиакомпания в Европе отказалась от российских SSJ-100

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) и вернула их лизингодателю. Об этом пишет в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.
«Ирландская авиакомпания CityJet возвращает семь судов группе «ВЭБ.РФ», — отмечается в публикации.
Информацию об отказе авиакомпании от использования SSJ-100 подтверждают и данные портала по отслеживанию самолетов flightradar24, пишет издание. Так, пять SSJ-100 в январе 2019 года перелетели в Дублин или Шэннон и с тех пор находятся там. Еще два самолета осенью прошлого года отправились в Венецию, где стоят до сих пор. Информация о SSJ-100 пропала и с сайта CityJet.
CityJet была единственным европейским эксплуатантом российского самолета. Контракт на поставку SSJ-100 был подписан в конце 2015 года. Однако впоследствии авиакомпания Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты CityJet, отказалась арендовать SSJ-100. Авиакомпания объяснила это нехваткой запасных частей, из-за которой самолеты слишком долго простаивают.
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