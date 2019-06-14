Опубликован официальный отчет о катастрофе SSJ100

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево.

«Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен», — сказано в преамбуле документа.

Момент возгорания

Лайнер во время посадки несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу (ВПП), после чего подломились стойки шасси и произошел пожар.

«Характер следов на ВПП при третьем касании показывает, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены („слабые звенья“ срезаны). Произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром», — говорится в отчете.

Действия пилота

Командир самолета, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, оценивал ситуацию как штатную, говорится в отчете.

«В 15:12:32 КВС [командир воздушного судна] oбъяснил старшему бортпроводнику, что самолет вoзвращается, при этом обратил внимание: «Не аварийнoе, ничего, просто возвращаемся», — говорится в отчете МАК.

Диспетчер дал ему указание снижать высоту до 900 м и разворачиваться. «На запрос диспетчера: «...какая-нибудь помощь необходима будет?» экипаж ответил: «Нет, пока все нормально, штатно», — отмечается в отчете. На уточняющий запрос диспетчера экипаж ответил, что имеются проблемы со связью и потеряно автоматическое управление самолетом.

Удар молнии

Связь лайнера с землей была на некоторое время нарушена после того, как в самолет попала молния. Также у самолета отключился автопилот.

«После попадания молнии произошло отключение автопилота, сопровождаемое соответствующей звуковой сигнализацией», — говорится в документе. Кроме того, следует из отчета, летчики несколько раз пытались установить связь с диспетчером на рабочей частоте и смогли восстановить ее только на аварийной.

Также после попадания молнии около 15 секунд некорректно работали бoртовые самописцы. «Начиная с 15:08:12 в течение примерно 15 с параметрическими самописцами осуществлялась некорректная регистрация разовых команд и значений аналоговых параметров, запись которых ведется через блоки концентраторов данных EIU-100», — сказано в документе.

Напомним, что самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.