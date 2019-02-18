ТРЦ Cherry Mall в Вишневом откроется в апреле

Открытие первого концептуального торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Cherry Mall в городе Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области общей площадью 18 тыс. кв. м запланировано на апрель 2019 года.

Как сообщила агентству «Интерфакс-Украина» компания UTG (Киев), эксклюзивный агент ТРЦ, девелопером проекта является компания Edelburg Development, застройщиком — Fine Partners Invest.

«Учитывая, что ТРЦ расположен в новом густонаселенном жилом массиве, где 85% жителей — семьи с детьми, мы старались продумать его наполнение таким образом, чтобы можно было легко совмещать шоппинг и спорт, поход в ресторан и просмотр премьерного показа в кинотеатре», — цитируется в сообщении коммерческий директор Edelburg Development Марина Кравченко.

По оценке руководителя проекта и партнера компании UTG Артема Непоседова, посещаемость объекта составит 15-18 тыс. человек в день.

Якорными арендатором ТРЦ Cherry Mall выступит фитнес-клуб Sport Life площадью 3,5 тыс. кв. м. Его инфраструктура включает сухую и мокрую зоны с тремя бассейнами.

Также среди якорных арендаторов — пятизальный кинотеатр «Линия кино»; продуктовый супермаркет «Фора» в новой концепции (1,5 тыс. кв. м), супермаркет электроники «Фокстрот» (740 кв. м).

В ТРЦ Cherry Mall откроется детский развлекательный центр со скалодромом, аттракционами и детской комнатой. Кроме бутиков, магазинов и островков красоты будет семейный ресторан и четыре кафе.