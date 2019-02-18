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Эксперты подсчитали, какие ТВ-каналы предпочитают каких кандидатов

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Эксперты подсчитали, какие ТВ-каналы предпочитают каких кандидатов

Наиболее ярко выраженную политическую позицию при освещении в СМИ президентской избирательной кампании в Украине занимают телеканалы «1+1», «Прямой», «Украина», «Интер», «NewsOne» и «112 Украина».

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, который при поддержке двух проектов Совета Европы в Украине проводит коалиция общественных организаций в составе «Комиссии журналистской этики», «Платформы прав человека», «Украинского института медиа и коммуникации» и «StopFake».

Как передает «Интерфакс-Украина», согласно первым промежуточным результатам независимого мониторинга освещения в медиа президентской гонки за период с 14 января по 3 февраля, телеканалы «ICTV», «СТБ» и «UA:Перший» занимали более-менее нейтральную позицию по отношению к различным кандидатам.

При этом симпатии канала «1+1» находятся на стороне кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Александра Шевченко. А вот действующую власть на нем постоянно критикуют, в том числе президента Петра Порошенко.

По данным мониторинга, телеканалы действующего президента «Прямой» и «5 канал» «откровенно симпатизируют» Порошенко. При этом на «Прямом» звучит «сокрушительная критика» в адрес Юлии Тимошенко и Зеленского.

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Телеканал «Украина» демонстрирует симпатии к кандидату от «Оппозиционного блока — партии мира и развития» Александру Вилкулу и в то же время критикует кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко в связи с произошедшим расколом в «Оппозиционном блоке». При этом кампанию Бойко активно освещает и поддерживает телеканал «Интер».

Канал «NewsOne», по оценкам экспертов мониторинга, также более открыто поддерживает Бойко. В свою очередь канал «112 Украина» больше всего внимания уделяет Порошенко и Бойко.

ТВ, Выборы-2019
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