Под Киевом мужчина стрелял у прохожих, есть раненый

В Вишневом Киевской области местный житель устроил стрельбу из травматического оружия, ранив человека.

Об этом сообщает полиция области.

«В Вишневом один из компании мужчин беспричинно, вызывающе, игнорируя окружающих людей, произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей. После чего скрылся с оружием с места происшествия», — рассказали в полиции.

Отмечается, что одного пострадавшего доставили в больницу с ранением ноги и грудной клетки.

Сотрудники полиции быстро установили личность стрелка, устроили засаду и задержали его по месту жительства. В помещении полицейские обнаружили и изъяли коллекцию разнообразного оружия. Изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого, предположительно, он стрелял у прохожего. Все оружие направлено на экспертизу.

Злоумышленник сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.