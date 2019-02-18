Государство уже заработало на «евробляхерах» более 11 миллиардов

Поступления в государственный бюджет от оформления автомобилей с иностранной регистрацией по состоянию на 18 февраля 2019 составляют 11,38 миллиарда гривень. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Ивано-Франковской области, передает «Интерфакс-Украина».

«Знаете, сколько состоянию на 16:33 в госказну поступило средств (за счет оформления автомобилей с иностранной регистрацией)? По факту — 11,38 млрд грн», — сообщил президент.

Эти средства перечисляются в Пенсионный фонд, подчеркнул Порошенко.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые позволяют легализовать ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.