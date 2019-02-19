Минэкономразвития похвасталось достижениями в торговле Украины с ЕС

Экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 миллиарда долларов. Об этом говорится на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.
Отмечается, что наибольшую долю (30,2%) в экспорте занимает продукция АПК и пищевой промышленности, которой было поставлено на 6,126 млрд долларов.
Далее следуют продукция металлургического комплекса с долей 22% на сумму 3,057 млрд долларов, продукция машиностроения (15,2% на сумму 2,704 млрд долларов), минеральные продукты (13,4% на 1,152 млрд долларов) и древесина (5,7% на 1,036 млрд долларов).
Лидером среди потребителей украинских товаров стала Польша. Экспорт в эту страну вырос на 19,6% до 3,25 млрд долларов.
Больше всего покупали украинские зерновые культуры, семена и плоды масличных растений, жиры и масла растительного или животного происхождения, а также руды, шлаки, черные металлы и древесину.
Второе место среди европейских потребителей украинской продукции заняла Италия, экспорт в которую возрос на 6,5% и составил 2,62 млрд долларов.
На третьем месте — Германия. Экспорт в эту страну вырос на 25,9% и составил 2,2 млрд долларов. Кроме зерновых культур, черных металлов и древесины, немецких покупателей заинтересовали продукты легкой промышленности.
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