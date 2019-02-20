В Европе зафиксировали рекордный рост поддержки популистов

В Европе доля сторонников партий «авторитарно популистской» направленности по итогам 2018 года составила 22,2% — на 1,5 п.п. выше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные «Индекса авторитарного популизма» — ежегодного доклада, составленного под эгидой шведского аналитического центра .
Документ был опубликован в среду, 20 февраля. Авторы проанализировали политическую ситуацию в 33 европейских странах, оценив степень поддержки там «авторитарных популистов» — партий, которые стоят на радикальных популистских, антикапиталистических или националистических позициях. В рейтинг Timbro вошли партии как левых, так и правых идеологических взглядов.
Прошедший год стал наиболее успешным годом для авторитарных популистов с момента выхода первого индекса Timbro в 1980 году. Тогда поддержка популистов составляла всего 10%. В 2017 году популистов поддерживали 20,7%, в 2016-м — 20,2%, в 2015-м — 19,7%. На сегодняшний день процент избирателей, симпатизирующих правым и левым популистам, превышает долю сторонников социал-демократических партий, которых поддерживают 21,5% европейцев, следует из доклада Timbro.
На проходивших в 2018 году парламентских выборах популистские партии сумели улучшить свой результат по сравнению с предыдущими (выборы прошли в шести странах — Швеции, Италии, Люксембурге, Венгрии, Латвии и Литве). Наибольший рост популярности продемонстрировали латвийская партия «Кому принадлежит государство» (КПГ) и итальянская «Лига». Для КПГ выборы прошлого года стали первыми, и она сразу получила 14,3%. «Лига» на выборах в итальянский парламент в 2013 году заручилась поддержкой 4,3% избирателей, а на выборах в 2018 году — уже 17,3%.
При этом правые популисты привлекают больше сторонников, чем левые, отмечается в докладе. «Электорат правых популистов демонстрирует наиболее высокие темпы роста, чем когда-либо, они смогли привлечь 33% новых сторонников за четыре года», — указывают эксперты Timbro. Левопопулистские партии пользуются высокой популярностью только в нескольких южноевропейских странах, всего по Европе их поддерживает менее 2% избирателей, констатирует Timbro.
В общей сложности авторитарные популисты входят в правящие коалиции 11 из 33 стран. Еще в четырех странах власти опираются на поддержку популистов, но не входят с ними в официальные коалиции, отмечается в докладе.
Наиболее прочные позиции популисты имеют в Венгрии, Греции и Италии. В тройку стран с наименьшей поддержкой популистов входят Мальта, Ирландия и Великобритания.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016