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В Европе зафиксировали рекордный рост поддержки популистов

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В Европе зафиксировали рекордный рост поддержки популистов

В Европе доля сторонников партий «авторитарно популистской» направленности по итогам 2018 года составила 22,2% — на 1,5 п.п. выше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные «Индекса авторитарного популизма» — ежегодного доклада, составленного под эгидой шведского аналитического центра .

Документ был опубликован в среду, 20 февраля. Авторы проанализировали политическую ситуацию в 33 европейских странах, оценив степень поддержки там «авторитарных популистов» — партий, которые стоят на радикальных популистских, антикапиталистических или националистических позициях. В рейтинг Timbro вошли партии как левых, так и правых идеологических взглядов.

Прошедший год стал наиболее успешным годом для авторитарных популистов с момента выхода первого индекса Timbro в 1980 году. Тогда поддержка популистов составляла всего 10%. В 2017 году популистов поддерживали 20,7%, в 2016-м — 20,2%, в 2015-м — 19,7%. На сегодняшний день процент избирателей, симпатизирующих правым и левым популистам, превышает долю сторонников социал-демократических партий, которых поддерживают 21,5% европейцев, следует из доклада Timbro.

На проходивших в 2018 году парламентских выборах популистские партии сумели улучшить свой результат по сравнению с предыдущими (выборы прошли в шести странах — Швеции, Италии, Люксембурге, Венгрии, Латвии и Литве). Наибольший рост популярности продемонстрировали латвийская партия «Кому принадлежит государство» (КПГ) и итальянская «Лига». Для КПГ выборы прошлого года стали первыми, и она сразу получила 14,3%. «Лига» на выборах в итальянский парламент в 2013 году заручилась поддержкой 4,3% избирателей, а на выборах в 2018 году — уже 17,3%.

При этом правые популисты привлекают больше сторонников, чем левые, отмечается в докладе. «Электорат правых популистов демонстрирует наиболее высокие темпы роста, чем когда-либо, они смогли привлечь 33% новых сторонников за четыре года», — указывают эксперты Timbro. Левопопулистские партии пользуются высокой популярностью только в нескольких южноевропейских странах, всего по Европе их поддерживает менее 2% избирателей, констатирует Timbro.

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В общей сложности авторитарные популисты входят в правящие коалиции 11 из 33 стран. Еще в четырех странах власти опираются на поддержку популистов, но не входят с ними в официальные коалиции, отмечается в докладе.

Наиболее прочные позиции популисты имеют в Венгрии, Греции и Италии. В тройку стран с наименьшей поддержкой популистов входят Мальта, Ирландия и Великобритания.

ЕС, популизм, Timbro
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