Как лидеры-популисты влияют на экономику своих стран

Популистские лидеры вредят росту экономик в своих странах и, вопреки обещаниям бороться за права рядовых избирателей, не добиваются перераспределения благ в пользу малоимущих. Такие выводы приводятся в исследовании правителей-популистов в 1900–2018 годах, проведенном под эгидой Центра по исследованию экономической политики (CEPR) в Лондоне.

Две волны популизма

Авторы исследования считают популистами лидеров, которые выступают с резкой критикой элит и характеризуют политический процесс как противостояние «честного народа» и «коррумпированного истеблишмента». Популисты могут придерживаться как правых взглядов (как, например, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху), так и левых (как, например, президент Венесуэлы Николас Мадуро). Как правило, правые популисты обещают защитить простой народ от мигрантов, а левые — от коррупции со стороны крупных компаний и олигархов, констатируют авторы, основываясь на обзоре политологической литературы.

В общей сложности исследователи провели анализ выступлений 1458 мировых лидеров из 60 стран, из них 50 попали под определение популистов. Всего же они зафиксировали 72 «эпизода» популизма — временных отрезков, когда какую-либо страну возглавлял политик-популист, при этом некоторые из них были у власти с перерывами. В 35 случаях из 72 речь идет о правом популизме, в 37 случаях — о левом.

Анализируя исторические тренды, исследователи выявили следующее.

Пики популизма наступали волнами: первая пришлась на 1930-е (период после Великой депрессии), вторая — на 2010-е (после мирового финансового кризиса).

По состоянию на 2018 год популисты находились у власти в 16 странах — в том числе в Болгарии, Израиле, на Филиппинах, в Турции, Словакии, Венесуэле и Индии. Это рекордный показатель. Популистское «затишье» пришлось на 1980-е.

Самые «популистские» страны — Аргентина, где с конца Первой мировой войны популисты находились во власти 39% времени, Индонезия (32% времени с момента обретения независимости после Второй мировой войны), Италия (29% с момента окончания Первой мировой) и Эквадор (23%).

Как правило, популисты приходили к власти на фоне упадка экономики. Например, президент Нестор Киршнер стал президентом Аргентины после экономического кризиса в этой стране. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пришел к власти на фоне кризиса в 2001 году.

Три черты популистов

Популистам в разных странах присущи свои особенности, но подавляющее большинство политиков такого типа демонстрируют три общие черты.

Первая — политика протекционизма, которая, в частности, выражается в повышении пошлин на ввозимые в страну товары.

Во-вторых, популисты, как правило, проводят мягкую бюджетную и денежно-кредитную политику, то есть склонны увеличивать бюджетные траты и наращивать денежную массу в экономике, чтобы «купить» расположение сторонников в обществе и элите.

В-третьих, пытаясь расширить свои полномочия, популисты наносят вред системе сдержек и противовесов.

Популизм и экономика

Чтобы установить, как действия популистов сказались на экономике, исследователи использовали два метода. Во-первых, провели сравнительный анализ, сопоставив усредненные экономические показатели в отдельно взятой стране во время правления там популистов со средними экономическими показателями этой же страны за отрезок времени с 1946 года, когда популисты не находились во власти. Авторы установили, что разрыв между этими двумя показателями составил 0,7 п.п. в год. Иными словами, на горизонте в 15 лет популисты «стоили» своей стране около 10% ВВП по сравнению со сценарием, в котором у власти находились бы непопулисты. В своем анализе авторы основывались на узкой выборке из 30 стран, по которым у них имелась максимально подробная и достоверная экономическая статистика.

Во-вторых, авторы использовали так называемый синтетический метод анализа данных (synthetic control method). Его суть в том, чтобы представить, что стало бы с экономикой страны, если бы к власти там не пришли популисты. Для этого авторы сопоставили реальные экономические показателей страны, где правили популисты, с гипотетической «страной-двойником» без них. Этот «двойник» создавался на основе экономик других стран, которые были максимально приближены к экономике «оригинала» до прихода туда популистов. Например, «двойник» Италии во время правления Бенито Муссолини был сгенерирован на основе показателей трех сходных по структуре экономик — Великобритании, Малайзии и Японии. «Двойник» Венесуэлы во время правления там Уго Чавеса и Николаса Мадуро был составлен на основе показателей России, Индонезии и Эквадора.

Как следует из результатов эксперимента, показатели роста в странах с популистскими правительством или президентом оказались ниже по сравнению с «двойниками». Так, в течение 15 лет до прихода популиста к власти разрыва в показателях роста реального ВВП между исследуемыми странами и их «двойниками» выявлено не было. Впрочем, уже за первые два года правления популистов рост реального ВВП в «популистских» странах начал отставать от «двойника» на 3 п.п., а за 15 лет этот разрыв вырос почти до 15 пунктов. В некоторых случаях экономическая стагнация продолжалась в течение всех лет правления популистов — например, в случае режима Хуана и Изабель Перон в Аргентине в 1970-х или в случае Виктора Паза Эстенсорро в Боливии в 1950–1960-х. В других случаях замедление роста начиналось позже — например, в случае режима Алана Гарсии в Перу в 1980-х или во время правления Кристины и Нестора Киршнер в Аргентине в 2000–2010-х годах.

Авторы провели несколько тестов, проверяющих, что отставания стран во главе с популистами от своих «двойников» неслучайны. В частности, они применили синтетический метод анализа данных к странам в то время, когда там не правили популисты. Согласно результатам, реальный рост ВВП в странах на этих временных отрезках не отличался от роста ВВП «двойника» и не падал так, как в популистские периоды.

При этом исследователи выявили несколько исключений в виде стран, где приход популистов не оказал негативного влияния на экономику, — это Венгрия во главе с Виктором Орбаном, Израиль под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и Польша, которую с 2015 года возглавляют популисты из партии «Право и справедливость».

Популисты и неравенство

Наконец, экономисты проверили, насколько активно популисты перераспределяют доходы от бедных к богатым во время своего правления. Для этого они измерили колебания так называемого коэффициента Джини за время правления популистов в разных странах. Коэффициент Джини, или индекс Джини, — показатель, отражающий степень неравенства в распределении доходов в стране. Показатель принимает значения от 0 (абсолютное равенство) до 1 (абсолютное неравенство). Авторы высчитывали коэффициент Джини, основываясь на располагаемых доходах, то есть на «чистых» доходах граждан после уплаты налогов.

Как установили исследователи, коэффициент Джини не претерпел значительных колебаний за время нахождения у власти популистов. В целом за периоды правления правых популистов коэффициент возрастал на 0,1 п.п. за 15 лет по сравнению со сценарием в «стране-двойнике». При левых популистах, наоборот, коэффициент Джини опускался на 0,2 п.п. за 15 лет. То есть при правых популистах неравенство росло, а при левых — сокращалось, но незначительными темпами.

Другая переменная, позволяющая определить степень неравенства в обществе, — доля национального дохода, которая приходится на доход рабочих. Эксперты установили, что этот показатель увеличивается при правлении левых популистов (примерно на 3 п.п. за десять лет по сравнению со «страной-двойником») и сокращается на 2 п.п. при правлении правых популистов.

Как уходят популисты

Только в 19 случаях из 72 популисты уступили власть в рамках планомерной передачи власти преемнику.

В 18 случаях популисты теряли власть вследствие военного переворота, иностранного вторжения или импичмента (например, Фернанду Колор ди Мелу в Бразилии в 1992 году).

В четырех случаях популисты теряли власти из-за проблем со здоровьем или смерти, как Андреас Папандреу в Греции, два лидера покончили жизнь самоубийством (Адольф Гитлер и бразильский президент Жетулиу Варгас в 1954 году).

В оставшихся 15 случаях лидер сам подавал в отставку на фоне политического кризиса.