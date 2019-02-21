Украина попросила Россию помочь осудить Наталью Поклонскую

Прокуратура просит Россию сообщить нынешнему депутату Госдумы Наталье Поклонской о привлечении ее к уголовной ответственности. Об этом заявил прокурор прокуратуры Крыма (входит в Генеральную прокуратуры Украины) Гюндуз Мамедов.
«Мы хотим закончить расследование уголовного производства. В рамках этого расследования мы направили ходатайство о предоставлении правовой помощи в Российскую Федерацию, чтобы там ей сообщили о привлечении к уголовной ответственности», — сообщил Мамедов в интервью изданию «theБабель», опубликованном в четверг.
По словам прокурора, теперь украинская сторона ожидает ответа от России.
Как заявлял ранее генпрокурор Юрий Луценко, Наталья Поклонская обвиняется в том, что в должности прокурора Крыма после 2014 года лично участвовала в запрете меджлиса крымско-татарского народа, утверждении в соответствии с УПК РФ обвинительного акта в отношении заместителя главы этой организации Ахтема Чийгоза и еще пяти человек, а также участвовала в преследовании Олега Сенцова. По словам Луценко, ей вменяется также нарушение законов и обычаев войны.
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