В УПЦ уверяют, что от них в новую церковь перешли только 36 общин из 12 тысяч

В Православную церковь Украины после получения ею автокефалии перешли 36 общин Украинской православной церкви (Московского патриархата) из 12 тысяч, существующих в Украине, а ещё вокруг 250 общин продолжается конфликт в связи со сменой ими конфессиональной принадлежности, утверждают в УПЦ.
"Сегодня статистика достаточно четко говорит, что изменили конфессиональную принадлежность из 12 тысяч религиозных общин Украинской православной церкви – 36 общин. Ещё 24 общины были перерегистрированы рейдерским силовым способом и эти случаи будут, конечно, обжалованы в суде", - сказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) архиепископ Климент (Вечеря) на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"Около 250 случаев, где есть силовое противостояние, есть конфликт. Этот конфликт ещё не привел ни к каким результатам, потому нельзя говорить, что эти общины сменили свою конфессиональную принадлежностью", - добавил он.
Он также рассказал, после предоставления Вселенским патриархатом автокефалии Православной церкви Украины началось давление с применением административного ресурса на УПЦ (МП), чтобы принудить религиозные общины сменить конфессиональную принадлежность.
Напомним, 18 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после получения Томоса об автокефалии к ПЦУ присоединились 320 приходов.
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