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Лукашенко заявил, что план обороны для Венесуэлы разрабатывала Беларусь

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Лукашенко заявил, что план обороны для Венесуэлы разрабатывала Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Минск разрабатывал для Венесуэлы план обороны и помогал развивать экономику. Об этом он рассказал в пятницу во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

«Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках. Он часто советовался, в том числе в военном плане, приезжал к нам, — отметил Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА, — Мы им создали систему, и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое купили, а то, чего нет, надо было закупить. Все им расписали».

Глава государства пояснил, что прежний лидер Венесуэлы попросил белорусскую сторону помочь в реорганизации армии. «Они закупили разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее, а школы такой, военных таких нет», — сказал президент.

Он отметил, что в Венесуэлу была направлена группа белорусских ученых и военных специалистов, они занялись разработкой плана обороны страны, исходя из местных условий.

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Лукашенко также заявил, что большой ошибкой венесуэльских властей стало то, что они ослабили внимание, направленное на экономическую сферу. По его словам, Беларусь поддерживала Венесуэлу в строительстве заводов, жилых микрорайонов. «Они сидят на нефти, природном газе и не используют его, — заметил Лукашенко. — Чавес ушел, цена на нефть упала, пошли проблемы».

Белорусский лидер считает, если Венесуэле будет угрожать вмешательство извне, народ этой страны мобилизуется, несмотря на тяжелую обстановку в стране. «Но все равно надо заниматься экономикой, это основа стабильности», — сказал Лукашенко.

Венесуэла, Александр Лукашенко
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