Лукашенко заявил об оптимизме, который ему внушили прошедшие переговоры России и Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что итоги переговоров РФ и Украины в его стране внушают осторожный оптимизм, передает агентство Sputnik Беларусь.

«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер», — сказал Лукашенко.

По его словам, «состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм».

«Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе», — сказал белорусский президент.

Накануне в Гомельской области состоялись переговоры делегаций РФ и Украины, стороны договорились продолжить переговоры через пару дней на белорусско-польской границе.