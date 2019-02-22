В НБУ допустили ликвидацию еще двух банков

В ближайшее время количество банков в Украине уменьшится с 77 до 76, поскольку «Вернум Банк» находится в процедуре самоликвидации. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью «НВ Бизнес».
Рожкова также добавила, что есть еще один банк, который по результатам стресс-тестирования 2018 года должен увеличить свой капитал до конца марта.
«Все будет зависеть от того, как он с этим справится», — добавила она, но не назвала этот банк.
В то же время Рожкова заверила, что для крупных банков больших угроз не существует.
«Что касается небольших банков, то часть из них не имеет представления, как развиваться дальше», — сообщила Рожкова.
«Этих банков более 10. Это много, хотя они и маленькие. Получается, что 10 акционеров не понимают зачем им нужен банк и 10 топ-менеджеров не знают, что делать дальше», — заявила представитель НБУ.
Напоминим, что владельцем 100% акций «Вернум Банка» — через компанию «Люкс-Инфо» — была Наталья Игнатченко. В 2018 году генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Игнатченко задержана по подозрению в отмывании средств преступной организации бывшего президента Виктора Януковича.
По состоянию на ноябрь 2018 года Вернум банк нарушал норматив необходимого регулятивного капитала и норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами.
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