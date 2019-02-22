Киевская фабрика Roshen увеличила за год прибыль в 4 раза

ЧАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен» в 2018 году увеличило чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2017 годом — до 11,1 миллона гривень. Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о собрании акционеров 26 марта, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно сообщению, компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенным. Выплачивать дивиденды за 2018 года киевская фабрика «Рошен» не намерена.
Кроме того, акционеры компании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 млн грн — до 505,8 млн грн путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 млрд простых неименных акций номинальной стоимостью 0,25 грн/шт.
Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат «Бершадь молоко» (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).
Напомним, что в январе 2016 года владелец компании Roshen — президент Украины Петр Порошенко — заявил, что передал свою долю «Рошен» в «слепой» траст под управлением иностранного банка.
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