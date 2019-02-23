Замглавы фракции БПП Березенко попал в уголовные производства по выборам

Заместитель главы фракции БПП в парламенте Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью «Зеркалу недели».

«Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он — народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту — да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко», — сказал он.

По словам Авакова, сотрудники офиса Березенко в Чернигове «вызвали полицию, потому что к ним заявились представители прессы и стали снимать, как там бабушкам что-то раздают».

«С другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. „У вас ордер на обыск есть?“ — „Нет“. — „Идите“. Но и без обыска есть над чем работать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство», — рассказал министр.

В целом, по его словам, по состоянию на 21 февраля в полицию поступило 1654 обращения, касающихся нарушений избирательного процесса в разных регионах, в Киеве таких обращений больше всего. При этом в этой статистике не отражены материалы, когда полиция сама открывает производство.

Аваков рассказал, что по таким обращениям составлено уже 389 админпротоколов, а также открыто 74 уголовных производства.

Напомним, что ранее в пресс-службе «Батькивщины» заявили, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства — о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей. Отмечается, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко «из пирамиды по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко», скупает голоса.