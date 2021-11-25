64% украинцев не готовы «продать» голос ни при каких обстоятельствах

Более 11% граждан Украины сталкивались с попытками подкупа на выборах, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу гражданской сети «ОПОРА» с 22 октября по 12 ноября 2021 года.

По данным исследования, несколько чаще о попытках подкупа заявили избиратели с неполным средним образованием (14%), а также респонденты, проживающие в сельской местности, и жители Западной Украины (14,4%).

Так, 54% опрошенных отметили, что любое предложение денег будет неприемлемо при мотивировании избирателей продать свой голос. Однако те респонденты, которые считают саму продажу голоса реалистичной, называют сравнительно небольшие суммы за это: 12% считают, что это менее 500 грн, еще 6% — от 500 до 1000 грн, и только 3,4% участников опроса сказали о суммах от 1000 до 2000 грн, а 1,3% — о суммах от 2000 до 5000 грн. Еще 3,5% опрошенных отметили, что такая сумма должна составлять более 5000 грн.

Согласно опросу, 64,5% респондентов не готовы «продать» свой голос ни при каких обстоятельствах. В то же время среди 25% граждан, потенциально готовых к таким действиям, самой популярной опцией является вариант «проголосовать за того кандидата/партию, которые и так нравятся, но и получить за это деньги».

При этом еще 18% отметили, что все зависит от конкретных обстоятельств, а 13% — когда будут уверены, что это не приведет к проблемам или негативным последствиям для них лично, 8,5% согласятся в том случае, если у них попросят об этом люди, которым они доверяют, а 6,3% — когда им предложат справедливый размер вознаграждения.

Что касается потенциальной готовности «продать» свой голос, то на западе таких респондентов меньше — 70% заявили, что ни в коем случае на это не пойдут. Между тем на юге таких — 60%.

Как отмечается в исследовании, младшие избиратели чаще проявляли готовность «продать» свой голос: только 50% избирателей до 30 лет сказали, что ни в коем случае не готовы. Среди старших респондентов таких 60–70%. Значительная часть молодых избирателей (37,3%) полагают, что готовы продать свой голос, когда им и так нравится кандидат или партия. Среди молодежи гораздо чаще встречается и любая другая мотивация для оправдания «продажи» голоса.

Кроме того, абсолютное большинство респондентов, на вопрос о том, почему избиратели соглашаются получить деньги или другое материальное вознаграждение от кандидата/партии в обмен на поддержку на выборах, ответили, что причина в том, что «люди бедны, а это дополнительная возможность подзаработать» (82,5%).

Вместе с тем еще 65% упомянули о том, что людям все равно за кого голосовать, если предлагают деньги. Также более половины (56%) подчеркнули, что избиратели хоть и берут деньги, но голосуют самостоятельно, а еще 37% считают, что люди не хотят отказывать в просьбе друзьям, родственникам, соседям, руководству, коллегам.

Данные опроса также показали, что большинство респондентов (62%) считают, что в вопросе подкупа избирателей виноваты обе стороны.

Абсолютное большинство опрошенных согласны с тем, что технологии подкупа избирателей влияют на результаты выборов. Так, 33% отметили, что такое влияние очень велико. Также половина респондентов поддерживает тезис о том, что подкуп избирателей не только серьезное злоупотребление, но и главная проблема украинских выборов.

Общенациональное исследование проведено методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.