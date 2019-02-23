Украинцы перестали переезжать в Россию

Миграционный приток в Россию из других стран в прошлом году снизился до минимума с 2005 года — 124,9 тыс. человек, следует из данных Росстата. По сравнению с 2017 годом миграционный прирост сократился на 41%, или 87 тыс. человек.

В результате впервые за последние десять лет миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, и численность населения России сократилась на 93,5 тыс. человек.

Новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. Каждый четвертый легальный иммигрант в 2018 году прибывал в Россию из Таджикистана. На втором месте — Казахстан (+26,5 тыс. человек). Только на третьем месте — Украина (+14,8 тыс.). Приток из нашей страны сократился по сравнению с 2017 годом более чем в три раза (с 47,7 тыс.).

Украина была лидером по количеству мигрантов, прибывших в Россию, на протяжении четырех лет, с 2014 года.

По количеству мигрантов, находящихся в России, по-прежнему лидирует Узбекистан. По данным местного МВД, в 2018 году было поставлено на миграционный учет 4,5 млн граждан Узбекистана, а снято с учета — 3,25 млн (сальдо — 1,25 млн человек). На втором месте — граждане Таджикистана: поставлено на учет 2,33 млн человек, снято с учета — 1,53 млн (сальдо — почти 800 тыс. человек).