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Аваков рассказал, как работает «сетка» по подкупу избирателей
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Аваков рассказал, как работает «сетка» по подкупу избирателей

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Аваков рассказал, как работает «сетка» по подкупу избирателей

Незаконная схема агитации на выборах так называемая «сетка», которая фактически подразумевает покупку голосов избирателей, может состоять из около 200 тыс. агитаторов и отхватывать от 700 тыс. до 6 млн избирателей, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Как выглядит работа «сеточника»? Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: «Я агитатор кандидата Х...». Вам в ответ: «Пошел ты...». И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: «Ну, давайте поговорим о кандидате...» — агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату. Так накапливается первичная база данных, — отмечает министр. — Далее включается такой подвид «сетки», который называется «лояльность за счет бюджетных средств». Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: «Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 млн грн на материальную помощь? — Да. — Вот и выплачивайте по нашему списку... И тут уже работает админресурс на уровне глав администраций, мэров — с типичным посланием „Гена/Петя/Вася, веди себя прилично, и мы спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/НПУ“», — рассказал Аваков в интервью изданию «Зеркало недели», опубликованном в субботу.

По его словам, объем ресурсов под такую схему оценивается в 1,5 млрд грн, и дело не столько в самой сумме, сколько в происхождении этих средств.

«Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета. Таким образом, за 500- 1000 грн „поштучно“ выстраивается „сетка“ из мотивированных людей, которые ходят и „агитируют“. Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом „сетку“ „оплодотворяют“ бюджетным ресурсом. По разным подсчетам планируемый охват избирателя — от 700 тыс. до 6 млн», — пояснил министр.

Аваков отметил, что «сетка» агитаторов составляет около 200 тыс. человек, за их работу назначается вознаграждение по схеме: 500 грн — сейчас, 500 грн — потом, и 1000 грн — премия, если кандидат выиграет.

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Глава МВД заверил, что правоохранители намерены с этим бороться, в том числе и превенцией, публично рассказывать о таких схемах.

Арсен Аваков, подкуп избирателей
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