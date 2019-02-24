Премьер Баварии вступился за «Северный поток – 2» и раскритиковал позицию США

Германии нужно как можно больше вариантов для закупки газа, поэтому газопровод «Северный поток — 2» отвечает интересам страны. Об этом заявил в интервью, которое было опубликовано в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер федеральной земли Бавария Маркус Зедер.
Политик заявил, что за угрозой вице-президента США Майкла Пенса, сделанной во время Мюнхенской конференции по поводу закупок энергоносителей «с Востока», стоят «интересы американцев самим продавать газ в Европе». «Преследовать свои интересы в экономике это нормально. Однако неубедительно увязывать такие интересы с вопросами безопасности», — сказал Зедер. «Сложно понять, когда американское правительство называет немецкие машины риском для национальной безопасности, а потом сидит вместе с нами за один столом в рамках НАТО», — добавил он.
Зедер отметил, что Германии нужны все возможные опции для закупок газа, особенно на фоне отказа страны от мирного атома и от угля. «Не могу понять, почему газопровод, ведущий из России через Украину, должен быть более безопасным, чем прямой газопровод между Россией и Германией», — отметил премьер Баварии.
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