В Германии выбрали нового председателя ХСС

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер избран председателем баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) вместо министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, сообщает Zeit.

По информации издания, Зедер был избран новым председателем ХСС в ходе внеочередного съезда партии в Мюнхене. Его кандидатуру поддержали 87,4% делегатов.

В ноябре минувшего года Зеехофер заявил, что намерен покинуть пост председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), однако сохранит за собой пост в правительстве ФРГ — он является министром внутренних дел в кабинете канцлера Ангелы Меркель. Таким образом политик уступил давлению со стороны однопартийцев, которые считали, что он должен покинуть пост главы партии после потери ХСС большинства на выборах в ландтаг в октябре.

ХСС действует только на территории Баварии. Число ее членов насчитывает около 141 тысячи человек. Партия входит в германский бундестаг, так как на федеральных выборах выступает в альянсе с партией Христианско-демократический союз (ХДС), формирует с ней единую фракцию в бундестаге. ХДС не выступает в качестве отдельной политической силы на выборах на территории Баварии.