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США выдвинули ультиматум армии Венесуэлы

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США выдвинули ультиматум армии Венесуэлы

Венесуэла может столкнуться с новыми санкциями, если ее военные не «примут сторону демократии». Об этом в своем Twitter написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарной помощи; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией», — написал Болтон.

К твиту он прикрепил ссылку на заметку Reuters. Агентство со ссылкой на анонимный источник в американской администрации сообщает о том, что Белый дом может объявить о новых санкциях против Каракаса уже на следующей неделе. Поводом к этому может послужить продолжение блокирования доставки гуманитарной помощи в страну. В понедельник, 25 февраля, ситуацию в Венесуэле обсудят в столице Колумбии Боготе вице-президент США Майк Пенс и ряд лидеров латиноамериканских государств.

Доставку гуманитарной помощи к границам Венесуэлы организовывает оппозиция, возглавляемая самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо. Официальные власти Венесуэлы называют действия оппозиции провокацией, обвиняя США и своих противников в попытках доставить в страну оружие под видом гумпомощи. Грузы в Венесуэлу оппозиция пытается доставить через границу Колумбии и Венесуэлы.

Власти страны уже закрыли границу с Бразилией. На границе с Колумбией активистам противостоят военные, развернутые по приказу Николаса Мадуро. Несколько грузовиков с гуманитарной помощью были сожжены.

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В Венесуэлу также было направлено судно из Пуэрто-Рико с гуманитарной помощью. 23 февраля оно остановилось в международныъх водах близ границ Венесуэлы. Его дальнейшему продвижению мешают военные суда, отправленные на перехват. По данным СМИ, военные угрожают открыть огонь по судну, если оно нарушит границы территориальных вод.

Венесуэла, Джон Болтон
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