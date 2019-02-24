США выдвинули ультиматум армии Венесуэлы

Венесуэла может столкнуться с новыми санкциями, если ее военные не «примут сторону демократии». Об этом в своем Twitter написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарной помощи; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией», — написал Болтон.
К твиту он прикрепил ссылку на заметку Reuters. Агентство со ссылкой на анонимный источник в американской администрации сообщает о том, что Белый дом может объявить о новых санкциях против Каракаса уже на следующей неделе. Поводом к этому может послужить продолжение блокирования доставки гуманитарной помощи в страну. В понедельник, 25 февраля, ситуацию в Венесуэле обсудят в столице Колумбии Боготе вице-президент США Майк Пенс и ряд лидеров латиноамериканских государств.
Доставку гуманитарной помощи к границам Венесуэлы организовывает оппозиция, возглавляемая самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо. Официальные власти Венесуэлы называют действия оппозиции провокацией, обвиняя США и своих противников в попытках доставить в страну оружие под видом гумпомощи. Грузы в Венесуэлу оппозиция пытается доставить через границу Колумбии и Венесуэлы.
Власти страны уже закрыли границу с Бразилией. На границе с Колумбией активистам противостоят военные, развернутые по приказу Николаса Мадуро. Несколько грузовиков с гуманитарной помощью были сожжены.
В Венесуэлу также было направлено судно из Пуэрто-Рико с гуманитарной помощью. 23 февраля оно остановилось в международныъх водах близ границ Венесуэлы. Его дальнейшему продвижению мешают военные суда, отправленные на перехват. По данным СМИ, военные угрожают открыть огонь по судну, если оно нарушит границы территориальных вод.
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